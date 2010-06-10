«Фуршет» расширил свою сеть

ЗАО «Фуршет», развивающее сеть одноименных супермаркетов, 5 июня открыло магазин в Киеве, расширив сеть до 112 супермаркетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, новый магазин «Народный» супермаркет», открывшийся на территории центра торговли «Дарынок», положил начало развитию отдельного сегмента магазинов сети «Фуршет».

Торговая площадь магазина составляет 6,5 тыс. кв. м, его ассортимент включает 16 тыс. товарных позиций.

В компании отметили, что магазины под ТМ «Народный» будут работать в формате 4-6 тыс. кв. м.

При этом в апреле т.г. компания открыла супермаркеты «Фуршет» в Каменец-Подольском, Нетишине и Киеве.

В текущем году также запланировано открытие магазинов в Ривне, Кременчуге, Фастове, Дрогобыче.

Справка УНИАН. «Фуршет» – сеть магазинов продовольственного и непродовольственного оптово-розничного рынка Украины. Группа включает в себя две холдинговые компании: операционную и в сфере недвижимости.

По состоянию на 9 июня т.г., торговая сеть компании состоит из 112 супермаркетов «Фуршет» в Украине.

Товарооборот сети в 2008 году вырос на 42% по сравнению с 2007 годом – до 5 млрд. 978 млн. грн.

В 2007 году 20% акций компании были проданы стратегическому инвестору – французской группе Auchan.

По итогам 2009 г. показатель товарооборота собственных торговых марок (СТМ) достиг уровня 7,86% от товарооборота сети, в планах 2010 года - увеличение товарооборота СТМ до 15%.