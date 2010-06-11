ОГА: Аграрии Прикарпатья на 8 июня получили 22,3 млн. грн. кредитов

Ивано-Франковск. Сельскохозяйственные предприятия Прикарпатья по состоянию на 8 июня т.г. получили в коммерческих банках кредиты в размере 22,3 млн. грн. под 17-29% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, еще 8 сельхозпредприятиям области были прологированы до октября 2010 года полученные в предыдущие годы кредиты на сумму 11 млн. грн.

Как отметили в пресс-службе, высокие проценты за пользование кредитными ресурсами, отсутствие в хозяйствах региона высоколиквидного имущества для залога, невозмещение в полном объеме компенсации кредитной ставки в 2009 году из госбюджета в объеме 80 млн. грн. осложняют получение селянами кредитов в коммерческих банках.

Остаток средств по переходным кредитам 2007-2009 гг., которым будет предоставляться компенсация в 2010 году, составляет 416 млн. грн., в том числе: по краткосрочным – 110,8 млн. грн., по среднесрочным – 36,6 млн. грн., по долгосрочным – 268,6 млн. грн. Потребность в компенсационных средствах в 2010 году составляет 75,1 млн. грн.

Для проведения комплекса осенне-полевых работ в 2010 году сельхозпредприятиям Ивано-Франковской области необходимо 170,2 млн. грн., в том числе для проведения комплекса уборочных работ – 58,9 млн. грн., из которых собственные средства составляют 32,6 млн. грн., банковские кредиты – 6,9 млн. грн.