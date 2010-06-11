Запасы сои больше прошлогодних в 3,6 раза

В Херсонской области на 1 июня запасы сои на хранящих и перерабатывающих предприятия больше прошлогодних в 3,6 раза, а объем ее переработки – в 2,3 раза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области на 1 июня 2010р. на предприятиях, которые занимались хранением и переработкой зерновых и масляных культур имелись в наличии 17,4 тыс.т сои.

При этом из прошлогодних запасов в 2010 году переработано 42,8 тыс.т сои.

Всего с начала года на хранящие и перерабатывающие предприятия поступило 35,4 тыс.т сои.