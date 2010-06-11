«Ростсельмаш» представит аграриям Украины новый комбайн

Группа компаний «Ростсельмаш» представит аграриям Украины новый кормоуборочный комбайн RSM 1401 в комплектации с новым адаптером – роторной жаткой для уборки кукурузы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, новый комбайн будет представлен на XXIІ Международной агропромышленной выставке «Агро-2010», которая пройдет в Киеве 15-19 июня.

«Первые серийные RSM 1401 уже отгружены, – сообщил генеральный директор представительства «Ростсельмаша» в Украине Кирилл СЕВРЮКОВ. – Предварительное исследование рынка, которое мы провели, показывает, что у данной модели комбайнов будет устойчивый спрос. При расширении рынка кормоуборочной техники мы готовы представить аграриям Украины еще одну модель новых кормоуборочных машин – RSM 1701».

Также сообщается, что кормозаготовительная техника «Ростсельмаша» на «Агро-2010» будет представлена прицепным кормоуборочным комбайном Sterh, роторными навесными граблями Kolibri, ротационной прицепной косилкой Berkut, рулонным пресс-подборщиком Pelikan, тюковым пресс-подборщиком Tukan, а также фронтальным универсальным погрузчиком «Fenix».

Справка УНИАН. Компания «Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и сельхозтехники. На сегодня доля компании оценивается в 17% мирового рынка и 65% рынка сельхозтехники России и СНГ. Компания производит сельхозтехнику и оборудование в России, Канаде, США, Европе и осуществляет совместную сборку зерноуборочных комбайнов в Украине.