Корпорация «Глобино» подписала договоры с IFC

Корпорация «Глобино» (Глобино, Полтавская обл.) подписала договоры с Международной финансовой корпорацией (IFC) на получение 25 млн. долл. частично в виде долгового финансирования, а частично в виде инвестиций в капитал.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве корпорации.

По их данным, корпорация планирует направить эти средства на реализацию проекта по увеличению производственных возможностей. В частности, на повышение производственных мощностей по производству колбасных изделий и мясопродуктов, на увеличение потенциала продуктивности свинокомплекса и введение в эксплуатацию нового убойного цеха, на модернизацию и расширение мощностей по производству сыра и масла.

Справка УНИАН. Корпорация «Глобино» основана в 1998 г. Сегодня в состав корпорации «Глобино» входят ООО «Глобинский мясокомбинат», ОАО «Глобинский маслозавод», ООО «Глобинский мясомолочный комплекс», ООО «Глобинский свинокомплекс» и ООО «Глобинский Райагрострой».