В воскресенье на западе Украины жара спадет

13 июня на большей части территории Украины сохранится сухая знойная погода, только ночью в северо-западной части, днем в западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-22 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34°, в центральных, восточных и южных областях местами до 37°, в западных областях жара спадет до 24-29° (в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 19-24°). Ветер юго-западный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. В городе Киеве температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

12 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22°.