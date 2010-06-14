АМКУ оштрафовал два молокозавода Хмельницкой области

Хмельницкий. Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало дочернее предприятие "Староконстантиновский молочный завод" ЗАО "Укрпродуктгруп" и ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза" на 15 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия на рынке закупки молока для промышленной переработки у жителей с. Новоселица Староконстантиновского района.

Об этом УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, в ходе расследования отделение выяснило, что в июне 2009 года за 1 килограмм молока базовой жирности молокозаводы платили 0,99 грн., в июле - 1,00 грн., при этом изменение закупочных цен произошло одновременно.

«Одновременное снижение цен имело место при неизменности предложения продавцов молока. Такое поведение противоречило объективно обусловленному рыночному поведению, поскольку в условиях конкуренции на рынке молока коровьего цельного для промышленной переработки, закупаемого у населения Староконстантиновского района, не существовало объективных причин для одновременного снижения и удержания на одинаковом уровне закупочных цен на сырье. Молокозаводы имеют разные объемы реализации продукции, и виды их продукции различны. Экономического обоснования одновременного снижения закупочных цен на молоко предоставлено не было», - прокомментировал ситуацию председатель отделения.

В. ОЛУЙКО отметил, что по объемам производства молока Хмельницкая область входит в первую пятерку в Украине. При этом 80% молока, производимого на территории области, заготовляется от индивидуальных хозяйств населения.

Справка УНИАН. В 2009 году областное отделение АМКУ рассмотрело 2 дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке молока для промышленной переработки. Общая сумма наложенных штрафов составила 72 тыс. грн.