МинАП: состояние 88% озимых хорошее и удовлетворительное

В Украине, по данным на 10 июня, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 7,88 млн. га, или 92%.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины, 3,699 млн. га посевов озимых зерновых (46,9%) находятся в хорошем состоянии и 3,272 млн. га (41,5%) - в удовлетворительном.

Кроме того, 911,6 тыс. га, или 11,6% посевов озимых зерновых, - слабые и изреженные, еще 674,5 тыс. га, или 7,9%, погибло.