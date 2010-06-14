МинАП: состояние 88% озимых хорошее и удовлетворительное
13:40, 14 июня 2010Агро
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Данные на 10 июня
В Украине, по данным на 10 июня, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 7,88 млн. га, или 92%.
Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины, 3,699 млн. га посевов озимых зерновых (46,9%) находятся в хорошем состоянии и 3,272 млн. га (41,5%) - в удовлетворительном.
Кроме того, 911,6 тыс. га, или 11,6% посевов озимых зерновых, - слабые и изреженные, еще 674,5 тыс. га, или 7,9%, погибло.
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