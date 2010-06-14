«Провидна» заcтраховала сотрудников Катеринопольского элеватора

Страховая компания «Провидна» заключила договор добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников ООО «Катеринопольский элеватор».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям договора сотрудники предприятия будут обслуживаться по программам медицинского страхования, которые покрывают такие риски, как возникновение острых заболеваний, обострение хронических заболеваний, травмы. Договор действует по всей территории Украины. Срок действия договора - 1 год. Размер страховой суммы компания не сообщает.

Также сообщается, что программы страхования включают предоставление амбулаторно-поликлинической помощи, плановой и неотложной стационарной помощи, неотложной скорой помощи, а также предусматривают предоставление дополнительных программ витаминопрофилактики и стоматологической помощи.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах». Уставный капитал компании составляет 238,6 млн. грн.

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам I квартала 2010 года составил 113,2 млн. грн., страховые выплаты – 71,2 млн. грн.