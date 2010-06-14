Кабмин разрешил Минобороны не проводить тендеры

Кабинет министров Украины разрешил Министерству обороны Украины закупать услуги по питанию военнослужащих Вооруженных сил у компаний, которые являются победителями соответствующих тендерных процедур в 2007-2009 годах.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном портале постановлении Кабинета министров от 9 июня № 423 "Об особенностях закупки Министерством обороны услуг по питанию военнослужащих".

Правительство разрешило Министерству обороны заключать с такими компаниями дополнительные соглашения о продлении действия договоров о закупке услуг по питанию в пределах соответствующих бюджетных назначений Министерства обороны до 1 сентября 2010 года.