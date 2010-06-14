Винницкая область готова к началу проведения жатвы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связям с общественностью облгосадминистрации.

По сообщению, существует договоренность с южными и северными регионами по привлечению более 500 комбайнов, так как материально-техническая база области устарела.

Виннитчина в достаточной мере обеспечена горюче-смазочными материалами, в настоящее время осуществляется подготовка элеваторов.

Положительным показателем в текущем году является расширение посевных земель под выращивание сельскохозяйственных культур на 13 тыс. га больше по сравнению с 2009 годом. Сельскохозяйственные предприятия практически адаптировались к выращиванию конкурентоспособных культур на агропромышленном рынке. Увеличено количество посевов озимой пшеницы, кукурузы, сои.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области под урожай 2010 года озимых зерновых культур на зерно посеяно 457,917 тыс. га, что на 13,6% больше прошлогоднего, из них пшеницы – 378,056 тыс. га, что на 11,8% больше; жита – 8,404 тыс. га, что на 46% меньше прошлогоднего; ячменя – 71,4 тыс. га, что на 44% больше и вики 56 га, на 50,9% меньше прошлогоднего.

Кроме того, состоянием на 1 декабря рапса на зерно посажено 133,542 тыс. га, что на 11,1% меньше чем состоянием на 1 декабря 2008 года, а также 4,579 тыс. га озимых культур на зеленый корм, что на 4,3% меньше прошлогоднего.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.