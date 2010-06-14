Предприятия Винницкой области сократили производство кормов

В январе-мае 2010 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 22%, или 2,984 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2009 года - до 10,638 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства кормов в январе-мае т.г. состоялось в связи с их дефицитом.

В частности, в мае 2010 года по сравнению с апрелем рост производства составил 21,36%, или 0,308 тыс. тонн, – до 1,750 тыс. тонн, а по сравнению с маем 2009 года наблюдается спад производства кормов на 4,58%, или на 0,084 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимается 6 предприятий.