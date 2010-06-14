В Виннице началось строительство второй кондфабрики

В Виннице началось строительство второй кондитерской фабрики. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Общий объем инвестиций в строительство новой кондитерской фабрики составит 560,5 млн. грн.

На сегодняшний день на земельном участке площадью 16 га выравнивается площадка и закладывается фундамент. Проект помещения предприятия разработан с учетом сложного геологического состояния почвы, там близко к поверхности находятся подземные воды. Генеральным подрядчиком строительства является филиал венгерской фирмы KESZ-UA, которая для выполнения различных работ привлекает винницкие строительные предприятия.

Предполагается, что строительство новой кондфабрики продлится 3 года, здесь будет создано около двух тысяч новых рабочих мест.

«В рамках строительства кондитерской фабрики предусмотрено также строительство молочного комбината. Это предусмотрено в инвестиционном соглашении, которое мы подписали на прошлой неделе между Винницкой кондитерской фабрикой, Виннице и Винницким районом », - рассказал городской голова Владимир ГРОЙСМАН.

Он отметил, что реализация проекта строительства молочного комбината позволит трудоустроить и еще около полутысячи винничан.

По словам директора ОАО «Винницкая кондитерская фабрика» Александра БИЛЫКА, в соответствии с подписанным инвестиционным соглашением, проект очень масштабный и предполагает возведение не только нового предприятия, но и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города в целом и в районе новой фабрики в частности. В том числе речь идет об обустройстве сетей канализации, газо- и электроснабжения, связи и водопроводов, ремонт дороги по ул. Гонты и Энергетической.

На сегодняшний день действующая винницкая кондитерская фабрика является крупнейшей в Украине. На ней производится около 10 000 тонн сладкой продукции ежемесячно. Новое предприятие будет еще больше и, по предварительным подсчетам, будет способно выпускать почти 15 000 тонн сладостей в месяц.

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав Кондитерской корпорации „Roshen” и является одним из пяти крупнейших кондитерских предприятий Украины. Основана фабрика в 1929 году на базе пивоваренного завода господина Вахневского. Винницкая кондитерская фабрика в 2009 году увеличила прибыль в 16 раз, или на 4,618 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 4,925 млн. грн. Чистый доход увеличился на 47,4%, или на 98,143 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 305,255 млн. грн.

Кроме Винницкой кондфабрики, Roshen также владеет Киевской, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Линкофф" в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве.