Выросло производство молокопродуктов с растительными жирами

Производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области в январе-мае т.г. увеличилось 17,5% или 0,530 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2009 года, – до 3,553 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров состоялся в связи с изменением потребительского предпочтения.

В частности, в мае текущего года, по сравнению с апрелем, производство данного вида продукции перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 2,05% или на 6 тонн – до 298 тонн, а по сравнению с маем прошлого года, сокращение производства составило 56,56% или 388 тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2010 года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 39,28% или 0,918 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем 2009 года, – до 3,255 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством молочных продуктов с содержанием растительных жиров в Винницкой области занимаются 5 предприятий.