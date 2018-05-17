Иван Бисюк: Контроль безопасности продукции на внутреннем рынке необходимо усилить

Государственный комитет ветеринарной медицины наконец получил нового руководителя. Им стал экс-председатель Госдепартамента ветмедицины в 2005-2007 гг. Иван Бисюк. В интервью УНИАН глава ведомства рассказал о планах по реформированию ветеринарной службы, перспективах экспорта украинской продукции на внешние рынки и необходимости усиления контроля безопасности импортируемого сырья и качества производимой продукции.

Реформа отрасли: даешь частника…

- Иван Юрьевич, в свою предыдущую каденцию Вы начали реформирование отрасли с перехода ветеринарных врачей в ряде областей на частную практику. Какая сейчас ситуация?

Президент Украины Виктор Янукович поручил всем ведомствам внести отраслевые предложения относительно перспективного плана развития государства. Наши будут касаться реформирования государственной службы ветеринарной медицины и перехода в масштабном варианте на частную практику.

С начала реформирования отрасли прошло три года, и мы уже имеем первые позитивные и негативные результаты. Все проходит нормально за исключением нюанса – состояние на сегодня государственного бюджета. В соответствии с законодательством о частной практике ветврачей, они кроме лечебной работы проводят противоэпизоотические мероприятия, это оплачивается из госбюджета. В связи с тем, что средства были ограничены, образовалась задолженность. Сумма незначительная. Сейчас мы на уровне вице-премьер-министра Виктора Слауты, министра аграрной политики Николая Присяжнюка договорились с Министерством финансов, что недостающие средства нам перечислят и в ближайшее время деньги будут выплачены.

- Какие области уже перешли на частную практику?

«Частники» работают в Тернопольской области, Ивано-Франковской и частично в Хмельницкой. Волынь горит желанием перейти на такую практику, мы будем эту работу ускорять.

- Когда программа охватит всю Украину?

Я не думаю, что мы переведем в одночастье всю службу на частную практику. Это будет происходить эволюционным путем - область готова к работе в таких условиях, специалисты пишут заявления на получение лицензии, мы их квалифицируем, решаем, где будут храниться медикаменты, биопрепараты. Для этого сейчас приступаем к разработке специальной программы.

- А как будет решаться вопрос, если в населенном пункте нет ветврача?

Без ветеринарного специалиста ни одно село не останется, мы обязаны обеспечить каждый населенный пункт услугами ветеринарной медицины. На сегодня этот принцип выполняется.

- Будут ли доступны услуги частника-ветврача для сельского населения?

Услуги уже действуют и они доступны для населения. Нельзя назвать определенную сумму, поскольку она зависит от ряда факторов. Нет единых платных тарифов, все зависит от региона.

- Как контролируются тарифы?

Тарифы конечно контролируются. Но есть и другая сторона медали - если у какого-то врача они будут слишком завышены, то к нему просто не будут обращаться.

- Даже если он единственный ветврач в населенном пункте?

Все расставит на свои места конкуренция. И когда она сформируется в частной практике, услуги ветеринаров станут дешевле.

- Какие еще реформы кроме частной практики ждут отрасль?

Мы планируем реализацию ряда государственных программ, в том числе, развития биологической промышленности. Нам нужно самим производить определенные препараты. Отечественная вакцина по качеству ничем не уступает зарубежным аналогам, но при этом она значительно дешевле. Я уже подписал приказ о создании комиссии для независимой аттестации биологических фабрик. Она, кроме аудита предприятий, составит реестр биопрепаратов и внесет свои предложения, мы их обработаем и передадим в правительство. Для развития этой сферы необходимы средства как государственные, так и инвестиционные. Это еще одно направление, с которым мы будем серьезно работать.

Потенциальный экспорт

- Какова ситуация с инспектированием украинских перерабатывающих предприятий, когда будут открыты границы для нашей продукции?

Российские специалисты ветеринарной медицины провели очередное инспектирование наших предприятий. Но когда мы получим разрешение на экспорт, сложно сказать. Сейчас результаты аудита обобщаются и изучаются. Кроме того, мы снова обратились в Россельхознадзор относительно очередной инспекции. Но вопрос в другом – готовы ли наши предприятия к проверке? Желающих много, но иной раз мы принимаем решение их не показывать. С такими предприятиями мы проводим постоянную работу: или они улучшат условия производства, или мы их закроем… Крупнейшие производители постарались в этом плане, они и составляют практически весь экспортный потенциал страны.

- Какие предприятия будет проверять очередная инспекция?

Мясомолочные и птицеводческие. Проверят тех, кто подтянулся и выполнил все требования. Россия ставит специфические условия, чтобы было выдержано ветеринарное законодательство Российской Федерации, а оно намного жестче, чем Европейского Союза.

- Недавно Вы вернулись из Беларуси? Откроет ли страна рынок для украинских экспортеров животноводческой продукции?

Мы провели ряд встреч с белорусскими чиновниками, предоставили материалы, что выявленные ранее недостатки устранены. Я получил уверения от ветслужбы Беларуси, что нашим предприятиям будет разрешен экспорт. Уже получили разрешение на ввоз из Украины определенной продукции, в частности, птицеводческой, мясной и молочной.

Кроме того, мы продолжаем инспекцию белорусский предприятий на предмет импорта.

- А когда украинское птицеводство сможет выйти на рынок Европейского Союза?

Последняя европейская миссия, которая инспектировала птицеводческие предприятия, по моему мнению, осталась довольна результатами проверки. Но вопрос открытия границы не простой. Сейчас решается, достаточно ли того, что они увидели, или еще пришлют миссии. Днями должны получить заключения проверки, и тогда оценим ситуацию. Я убежден, что наши птицеводческие предприятия уже соответствуют европейскому уровню.

В ответе за качество

- Как контролируется импорт животноводческий продукции, у нас такие же жесткие требования?

Мы хотим ограничить ввоз в Украину безопасной для организма человека, но не очень качественной продукции, соответствующие предложения будут переданы в правительство. Хотим пойти путем РФ и навести порядок. Наши мясные предприятия имеют разрешения на экспорт продукции в Россию, но не везут туда, потому что должны поставлять полутуши, туши и четвертины, а не замороженные блоки. Россия не хочет брать даже нашу готовую продукцию, потому что может завозиться реэкспортное мясо из других стран, перерабатываться в колбасные изделия и затем поступать РФ. И мы пойдем таким путем. Это не просто сделать, так как Украина является членами Всемирной торговой организации, но будем инициировать ужесточение законодательства в этой части, к чему уже приступили. Вице-премьер-министр дал нам на рассмотрение таких документов две недели.

- А как же лобби импортеров?

Я не знаю лобби импортеров в Украине, я знаю, что я глава Государственного комитета ветеринарной медицины, который обязан обеспечить безопасность ввозимых в страну и вывозимых продуктов.

- Недавно народный депутат Терехин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об упрощении фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе. Как с этим состыковываются Ваши планы по усилению контроля?

В 2005 году Кабмин принял постановление, согласно которому ветеринарный, фитосанитарный, санитарный и радиологический контроль проводится при необходимости, если таможенник заподозрил неладное. Мы с этим документом боролись 5 лет, данное решение неверное, т.к., при всем уважении к таможенной и другим службам, не может человек без специального образования проводить проверку. Это должен делать квалифицированный специалист, принимать решение нужно в течение 10 минут. Времени на раздумье нет. Пока будет написан запрос таможенникам, пока он пройдет по всем каналам, к примеру, африканская чума свиней попадет на территорию страны и сгорит животноводство в государстве. Поэтому данный документ нужно отменить, тем более он противоречит международной конвенции.

Кроме того, если мы с границы уберем ветеринарную службу, даже из документооборота, Россия сразу прикроет экспорт из Украины под предлогом того, что мы не можем подтвердить контроль. Тогда наши лоббисты вернутся к данному вопросу.

- А чем вызвано появление законопроекта Терехина?

Упомянутое постановление Кабмина противоречило законам о ветеринарной медицине, о безопасности и качестве пищевых продуктов, на деле оно не выполнялось, мы продолжали работать на границе. В связи с этим возникла необходимость узаконить данный вопрос, т.е. внести изменения в закон о таможенной службе, а также в другие нормативные акты. Почему это делается, мне сложно сказать… Все равно мы будем присутствовать на границе и таможенник при необходимости обязан будет нас вызвать. Но он будет звать тогда, когда увидит, что из контейнера червяк вылезает. Разве это верно. Мы категорически против такого! Если Верховная Рада проголосует за такой закон, мы подчинимся, но будем вносить свои предложения правительственными решениями.

К примеру, на территории Ростовской области (РФ) зарегистрирована африканская чума свиней, а у нас 100 км зона с РФ, на которой находится 580 хозяйств, где содержится 310 тысяч свиней. Если человек едет к родственникам, например, в Луганскую область, и везет в сумке 5 кг свинины, то таможенник может это и не заметить, а ветспециалист обязан мясо изъять. Я думаю, что ВР должна понимать необходимость защиты собственных границ для непопадания в Украину различных инфекций, которые могут привести к серьезным экономическим потерям. И если африканская чума, не дай Бог, будет зарегистрирована в Украине, это будет означать запрет экспорта не только мяса свинины, но и зерна, а на сегодня Украина его экспортирует более 20 млн. тонн. Вы представляете, какими могут быть последствия. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл при втором чтении этого законопроекта победит.

- На сегодня зарплата ветеринарного инспектора на границе составляет около 2 тыс. грн. Может ли он удержаться от соблазна подписать разрешение на ввоз некачественного сырья за определенное «вознаграждение»?

Чтобы подобное исключить, мы добиваемся проверки ввоза рядом специалистов, в т.ч. таможенниками.

- Каким образом будет ужесточаться контроль качества продуктов питания?

Мы будем вносить предложения в Министерство аграрной политики и Госпотребстандарт. На сегодня в Украине действуют ГОСТы, по моему мнению, слишком мягкие. Мы не можем претендовать в этом вопросе на первые роли, потому что мы за качество продукции не отвечаем, за него отвечает производитель в соответствии с законом. Мы отвечаем за безопасность, и даже если колбаса на 100% состоит из соевого порошка, это не ответственность ветеринарной службы, мы отвечаем за то, что съев ее человек не отравится. Мы будем инициировать ужесточение стандартов.

- Спасибо за беседу.

Беседу вела Лилия Коваль (УНИАН)