Минэкономики продлит прием заявок на получение лицензии на импорт
18:49, 14 июня 2010Агро
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Сахара-сырца из Сальвадора и Колумбии
Министерство экономики Украины с 22 июня продлит прием заявок на получение лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты общим объемом 5,825 тыс. тонн происхождением из Сальвадора и 6,433 тыс. тонн происхождением с Колумбии.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономики Украины.
Сообщается, что в связи с возвращением в Минэкономики неиспользованных лицензий субъектом внешнеэкономической деятельности и возобновлением объема сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты происхождением с новых стран-поставщиков, продолжается прием заявок.
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