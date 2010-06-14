Спиртзаводы Винницкой области сократили производство спирта

Спиртовые заводы Винницкой области в январе-мае т.г. выработали 1,293 тыс. дал спирта, что на 11,5% или на 168 тыс. дал меньше, чем в январе-мае 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства спирта в январе-мае вызван дефицитом сырья.

По его словам, в мае, по сравнению с апрелем, производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось в 2 раза или на 211,4 тыс. дал. – до 417,6 тыс. дал., а по сравнению с маем 2009 года сократилось на 3,76% или 16,3 тыс. дал.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртной и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".