В Харьковской обл. выявлено нарушений на 2,5 млн. грн.

Противозаконные действия предыдущей власти Харьковской области при решении «земельных вопросов» привели к потере 2,5 млн. грн. бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления Госкомзема в Харьковской области Михаил КЛЕПАЧ.

По его словам, нарушения были обнаружены под время проверки законности распоряжений райгосадминистраций об аренде земли и передачи ее в постоянное пользование, которые были выданы с начала 2005-го по 1 апреля 2010 года. На данный момент инвентаризация закончена только в нескольких районах области, в числе которых Вовчанский и Змиевский. Результаты проверки показали многочисленные нарушения, которые допускались представителями районной власти при составлении договоров.

Вследствие «противозаконных действий предыдущего руководства, областной и местные бюджеты потеряли около 2,5 миллионов гривен», - заявил М.КЛЕПАЧ.

При этом, как один из примеров, он привел незаконный захват свыше 200 га лесной земли жилищно-строительным кооперативом «Виктория» - в соглашении было использовано фиктивное решение суда.

«При изучении документов установлено, что с помощью фиктивных решений Печерского суда г. Киева ЖСК «Виктория» незаконно завладел 70 га и 140 га земли, которая принадлежала Даниловскому опытному государственному лесному хозяйству имени Высоцкого. В действительности решения, которые были предоставлены Государственному земельному кадастру должностными лицами ЖСК «Виктория», Печерским судом никогда не принимались», - рассказал он.

На данный момент ЖСК «Виктория» эти земли продал подставным предприятиям «Харьковская Швейцария» и «Харьковская Швейцария Люкс». Они в свою очередь начали реализацию участков по коммерческой цене от 2000 до 5000 долларов США за сотку.

По факту подделки решения суда прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч.ч.1, 3 ст.358 УК Украины, а также ч.4 ст.190 УК Украины по факту завладения земельным участком, сообщил М.КЛЕПАЧ.