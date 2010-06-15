Начала работу выставка "АГРО-2010"
12:47, 15 июня 2010Агро
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Сегодня в Киеве
Сегодня начала работу XXIІ Международная агропромышленная выставка "АГРО-2010".
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики.
Согласно сообщению, выставка будет проходить с 15 по 19 июня 2010 года на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины”(г. Киев, просп. Глушкова, 1).
В рамках выставки впервые состоится международный аграрно-инвестиционный форум «Аграрный сектор экономики Украины – объект для инвестирования».
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