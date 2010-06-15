Начала работу выставка "АГРО-2010"

Сегодня в Киеве

Сегодня начала работу XXIІ Международная агропромышленная выставка "АГРО-2010". Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики. Согласно сообщению, выставка будет проходить с 15 по 19 июня 2010 года на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины”(г. Киев, просп. Глушкова, 1). В рамках выставки впервые состоится международный аграрно-инвестиционный форум «Аграрный сектор экономики Украины – объект для инвестирования».

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