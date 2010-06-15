Украинским мясомолочным предприятиям разрешили экспорт в Беларусь

Ряд украинских мясомолочных предприятий получили разрешение на экспорт своей продукции в Беларусь. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, 14 июня комитет получил письмо от главного государственного ветеринарного инспектора Республики Беларусь Юрия ПИВОВАРНИКА, в котором сообщалось, что нескольким перерабатывающим предприятиям Украины мясомолочного направления предоставлено разрешение на ввоз в Беларусь собственной продукции.

Как сообщил председатель Госкомветмедицины Иван БИСЮК, среди производителей, которые получили разрешение, - ЗАО «Галичина» (Львовская обл.), Миргородский сыркомбинат, Житомирский и Золотоношский маслозаводы и другие предприятия.