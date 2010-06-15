Украина запретила ввоз однокопытных животных из Панамы

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину однокопытных животных, продукции и сырья из них из Республики Панама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет ввели в связи с регистрацией случаев заболевания коней венесуэльским энцефаломиелитом на территории Панамы.