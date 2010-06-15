Украина запретила ввоз однокопытных животных из Панамы

13:19, 15 июня 2010
Агро
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Из-за энцефаломиелита

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину однокопытных животных, продукции и сырья из них из Республики Панама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет ввели в связи с регистрацией случаев заболевания коней венесуэльским энцефаломиелитом на территории Панамы.

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