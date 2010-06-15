Украина запретила ввоз однокопытных животных из Панамы
13:19, 15 июня 2010Агро
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Из-за энцефаломиелита
Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину однокопытных животных, продукции и сырья из них из Республики Панама.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
Согласно сообщению, запрет ввели в связи с регистрацией случаев заболевания коней венесуэльским энцефаломиелитом на территории Панамы.
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