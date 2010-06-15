Аграрный комитет одобрил проекты постановлений КМУ

Правительственный комитет по вопросам аграрной политики одобрил два проекта постановлений КМУ об использовании в этом году средств, предназначенных для агропромышленного комплекса (АПК).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины (КМУ).

Согласно сообщению, на заседании комитета 14 июня т.г. был одобрен проект постановления КМУ «О порядке использования в 2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для формирования национальных сортовых растительных ресурсов». Документом предлагается продлить на 2010 год действие механизма использования бюджетных средств, направляемых для формирования национальных сортовых растительных ресурсов, который применялся в 2008-2009 годах.

Комитет также поддержал проект постановления КМУ «О порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для селекции в растениеводстве», которым предлагается продлить на 2010 год действие механизма предоставления государственной поддержки селекции в растениеводстве и селекции сельскохозяйственных культур в звеньях первичного растениеводства, определенного постановлением правительства от 18 марта 2009 г. №232.