Украина запретила ввоз однокопытных животных из США

Государственная ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину однокопытных животных, продукции и сырья из них из штатов Колорадо, Оклахома и Техас (США).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет ввели в связи с регистрацией заболевания коней на пироплазмоз на территории этих штатов.