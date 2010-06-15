Украина запретила ввоз однокопытных животных из США

13:24, 15 июня 2010
Агро
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Из Колорадо, Оклахомы и Техаса

Государственная ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину однокопытных животных, продукции и сырья из них из штатов Колорадо, Оклахома и Техас (США).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, запрет ввели в связи с регистрацией заболевания коней на пироплазмоз на территории этих штатов.

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