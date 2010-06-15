Янукович подчеркивает необходимость аграрной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость проведения аграрной реформы и внесения изменений в законодательство, регулирующее земельные отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Президент подчеркнул необходимость дорабатывать земельное законодательство и начать реформу АПК, главным вопросом которой будут изменения в земельных отношениях.

«Это один из наиболее болезненных вопросов в стране, и мы должны его решить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что власть будет советоваться с аграриями, с общественными организациями во время проведения этой реформы.

Перед этим, выступая на открытии ХХІІ международной агропромышленной выставки «Агро-2010», В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что модернизация Украины без реформирования аграрного сектора невозможна.

По его мнению, Украина должна покончить с теневыми схемами приватизации земли и дельцами, которые “нечестным путем прихватили землю”. «Они должны вернуть ее или заплатить честную цену», - сказал Президент.

Кроме того, глава государства выразил мнение, что надо отказаться от административного вмешательства в работу сельхозпроизводителей и снять любые ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за создание прозрачного рынка земли. В частности, он считает, что необходимо провести инвентаризацию земельных ресурсов и создать государственный земельный кадастр.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость принять меры по защите отечественного товаропроизводителя, навести порядок в сфере оказания финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственным производителям, в том числе усовершенствовать систему предоставления субсидий этой отрасли.