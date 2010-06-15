Янукович выступает за создание единой аграрной инспекции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается за создание единой аграрной инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии ХХІІ международной агропромышленной выставки «Агро-2010».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня контролирующие ведомства “разбросаны в разных ведомствах”. “Нужно все эти инспекции подвести под единую крышу”, - считает Президент. По его мнению, так будет легче контролировать аграрный сектор, в целом разрешительную систему в аграрном секторе нужно сократить, как минимум, вдвое.

«Как показывает опыт других стран, это нужно немедленно делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.