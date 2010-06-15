В Крыму изъята из незаконного оборота подакцизная продукция

В Автономной Республике Крым подразделении налоговой милиции в рамках проведения операции "Щит" изъяли из незаконного оборота товароматериальные ценности подакцизной группы на сумму 5,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, в результате проведенных мероприятий возбуждено 10 уголовных дел, из них 4 - за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), 3 - за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров. Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела за незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок.

В связи с нарушением норм действующего законодательства, по двум предприятиям-производителям подакцизной продукции возбуждены уголовные дела за уклонение от налогообложения.

Так, в результате комплексной проверки одного из предприятий-производителей возбуждено уголовное дело по факту реализации алкогольной продукции (вина, коньяки) с нарушением Закона Украины "Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия". Общая сумма доначислений составила около 78 млн. грн.

По второму предприятию возбуждено уголовное дело относительно необоснованного применения льготного режима свободной торговли и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 5,2 млн. грн., таможенной пошлины в сумме 26,4 млн. грн., акцизного сбора в сумме 362,3 тыс. грн.

По состоянию на 1 июня 2010 г. в Крыму зарегистрировано 59 предприятий - производителей, плательщиков акцизного сбора и 1 импортер.

С целью противодействия незаконному ввозу товаров в Украину, их последующему обороту на внутреннем рынке с апреля 2010 года введена в действие операция "Щит".