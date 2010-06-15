Янукович: Аграрному фонду нужно передать все средства для АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Аграрному фонду необходимо передать все средства, которые направляются в поддержку сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии ХХІІ международной агропромышленной выставки «Агро-2010».

Также Президент считает, что этот фонд должен иметь представительства во всех регионах - вплоть до сельских советов, чтобы знать, что происходит на местах и контролировать процесс.

Кроме того, говоря об Аграрном фонде, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что следует пресекать коррупцию и изменить систему, когда товары Аграрного фонда, выпускающиеся на рынок, чтобы стабилизировать цены, должны проходить “еще какие-то конкурсы”.

“Хватит издеваться над нашим товаропроизводителем”, - подчеркнул глава государства.