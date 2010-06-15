Янукович предлагает принять программу по возвращению средств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает принять государственную программу, которой предусмотреть возвращение инвесторам средств, потраченных на строительство животноводческих ферм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии ХХІІ международной агропромышленной выставки «Агро-2010».

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день в животноводстве наблюдается очень сложная ситуация. По его словам, Украина ежегодно требует 17 млн. тонн молока, при этом поголовье коров в Украине составляет 2 млн. 800. Это количество коров не может давать столько молока, сколько пишут в статистических отчетах, – 12 млн. тонн, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Отечественная среднестатистическая корова не дает 4 тонны молока», - сказал он и добавил, что только при условии таких надоев можно было бы выйти на 12 млн. тонн.

В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что соответствующие ведомства в этом вопросе занимаются “приписками”. В то же время, по его словам, даже если учитывать и “приписки”, то Украина все равно не получает достаточного количества молока.

Также Президент заметил, что ежегодно поголовье коров в Украине уменьшается на полмиллиона.

Глава государства считает, что для решения этой проблемы необходимо перенимать европейский опыт, в частности, прибалтийских стран, где инвестор получает от государства половину вложенных в строительство ферм средств. Он подчеркнул, что следует принять государственную программу, которая бы позволила строить в год не менее 100 ферм, рассчитанных на тысячу коров.

Кроме того, глава государства раскритиковал ситуацию с экспортом зерна. Он считает, что те средства, которые Украина получает от продажи зерна, она тратит на закупку мяса. По мнению Президента, этим зерном можно кормить скотину, и таким образом будет развиваться отрасль животноводства.