Аграрии Крыма начали уборку ранних зерновых

Симферополь. Аграрии Крыма приступают к уборке ранних зерновых культур урожая 2010 года, планируется собрать более 1,6 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Симферополе на заседании крымского правительства сообщил заместитель министра аграрной политики автономии Николай ПОЛЮШКИН.

«Урожай прогнозируется в пределах 24-24,4 ц с га, в том числе, озимые - 25 -25,5, яровые зерновые - до 19 ц с га. Ожидаем валовой сбор в пределах 1,6-1,66 млн. тонн», - сказал замминистра.

Премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, в свою очередь, заявил, что для автономии «стыдно» собирать 24 ц/га.

«Мы должны выходить, минимум, на 30 центнеров с гектара», - сказал он, призвав МинАП автономии продумать комплекс мероприятий, который позволил бы в следующем году увеличить количество и улучшить качество ранних зерновых.

Н.ПОЛЮШКИН также сообщил, что автономная республика привлекла к уборке-2010 более 919 комбайнов из других регионов Украины. «В Крыму всего лишь 1522 единицы зерноуборочных комбайнов. Большинство их них изношены, поэтому убрать собственной техникой ранние зерновые мы не можем», - пояснил он.

Под урожай нынешнего года в Крыму посеяно 689 тыс. га озимых и ранних яровых культур, говорится в постановлении Совета министров автономии.