Средние цены реализации агропродукции выросли на 25%

В Украине за январь-май этого года средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., выросли на 25%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 41%, животноводства – на 14%.

В мае т.г., по сравнению с апрелем, средние цены реализации как продукции растениеводства, так и продукции животноводства, снизились на 7%.