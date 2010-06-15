Средние цены реализации агропродукции выросли на 25%
15:42, 15 июня 2010Агро
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За 5 месяцев 2010 г.
В Украине за январь-май этого года средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., выросли на 25%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 41%, животноводства – на 14%.
В мае т.г., по сравнению с апрелем, средние цены реализации как продукции растениеводства, так и продукции животноводства, снизились на 7%.
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