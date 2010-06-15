В Украине на 1 июня яровых посеяно на 2,2% больше против 2009 г.

В Украине, по данным на 1 июня, хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 16,7 млн. га, что на 2,2% больше по сравнению с соответствующей датой 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 4,1 млн. га, что на 22,1% меньше показателя прошлого года, из них ячмень – 2,755 млн. га (на 26,2% меньше). Кукуруза на зерно посеяна на 2,482 млн. га (на 17,4% больше 2009 г.).

В сообщении отмечается, что сахарная свекла посеяна на площади 488 тыс. га (на 48,6% больше). Подсолнечник на зерно посеян на 4,127 млн. га (на 2,4% больше), яровой рапс – 62,7 тыс. га (на 55,2% больше), соя - на площади 941 тыс. га (на 55,9% больше).