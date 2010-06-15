Производство с/х продукции в стране увеличилось на 4,5%
16:00, 15 июня 2010Агро
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Сообщает Госкомстат
В Украине производство продукции сельского хозяйства в январе-мае 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., выросло на 4,5%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – на 11,5%, в хозяйствах населения – сократилось на 0,7%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями выработанной продукции в январе-мае уменьшился на 13%, в т.ч. продукции растениеводства – на 31%, а животноводства – увеличился на 11%.
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