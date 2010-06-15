В Украине поголовье коров на 1 июня сократилось на 4%

В Украине на 1 июня т.г., по сравнению с 1 июня 2009 г., поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,2%, в т.ч. коров – на 4%. В то же время, выросло поголовье свиней (на 14,2%), овец и коз (на 5,4%), птицы всех видов (на 5,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, на начало июня т.г. у населения содержалось 69,6% общей численности крупного рогатого скота (в прошлом году – 68,9%), в т.ч. коров – 78,1% (78,3%); свиней – 56,9% (57,9%), овец и коз – 83,8% (82,8%), птицы всех видов – 51,9% (52,1%).

В структуре реализации скота и птицы на забой аграрными предприятиями доля птицы всех видов составляла 66,5% (в январе-мае 2009 г. – 66,3%), в т.ч. бройлеров – 95,8% (94,7%). Доля крупного рогатого скота составила 11,5% (14%), свиней – 21,8% (19,5%).