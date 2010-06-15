Херсонщина увеличила площади под овощами на 28,5%

Херсон. В Херсонской области по данным на 15 июня текущего года площади под овощами увеличены на 28,5% по сравнению с прошлым годом, а под бахчевыми - на 5,8% больше.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, всего на указанную дату аграрии посадили овощи на площади 45,93 тыс. га (в 2009 году - 35,75 тыс. га), а бахчевые – на площади 33,54 тыс. га (31,7 тыс. га).

При этом прогнозные показатели по площадям посева указанных культур также превышены по овощам на 9,7%, а по бахчевым – на 2,3%.