Херсонские аграрии посеяли яровых зерновых на 2% меньше 2009 г.

Херсон. Херсонские агропредприятия по данным на 15 июня посеяли яровые зерновые культуры на площади 810,41 тыс. га, что на 1,7% больше, чем год назад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, при этом перевыполнение плановых заданий по посеву яровых составило 4,3% при плане 776,92 тыс. га.

В частности, зерновых и зернобобовых посеяно на 2% меньше, чем год назад, – 240,3 тыс. га (в 2009 году - 244,98 тыс. га), однако планы по посеву данных культур перевыполнены на 1,2% (план – 237,39 тыс. га). При этом кукурузы на зерно посеяно на 28,6% больше, чем в 2009 году на указанную дату, – 27,2 тыс. га (99,8% от плана).

Также на 2% больше плана, но на 6,4% меньше, чем в 2009 году, посеяно подсолнечника – 273,4 тыс. га (в 2009 году - 292 тыс. га).

На 21,5% больше плана и на 37,7% больше, чем в прошлом году, посеяно сои – 87,3 тыс. га (в 2009 году - 63,4 тыс. га).