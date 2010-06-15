В Ураине сократились запасы зерна

В Украине по состоянию на 1 июня 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых культур, имелось в наличии 6 млн. тонн зерна, что на 28% меньше, чем на 1 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 3,1 млн. тонн, ячменя – 1,1 млн. тонн, кукурузы – 1 млн. тонн, ржи – 0,5 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,5 млн. тонн зерна (на 22% меньше), в том числе 1 млн. тонн пшеницы, 0,6 млн. тонн ячменя, 0,5 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 3,5 млн. тонн зерна (на 33% меньше), в том числе зернохранящие – 2,1 млн. тонн (на 39% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 1,5 млн. тонн, что на 3% меньше, чем на 1 июня 2009 года, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,4 млн. тонн (на 9% меньше), перерабатывающих предприятиях – 1,1 млн. тонн (на 0,5% меньше).