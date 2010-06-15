УКАБ: Потери аграриев превысят 5 млрд. грн.

Потери аграриев в случае принятия Налогового кодекса в нынешней редакции могут превысить 5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

В УКАБ отмечают, что положения Налогового кодекса предусматривают существенное уменьшение налоговой поддержки сельхозпроизводителей в Украине.

По данным УКАБ, наибольшее влияние на сельхозпроизводителей могут иметь нормы относительно изменения льготного режима по налогу на добавленную стоимость, а также механизма начисления фиксированного сельскохозяйственного налога.

Предусматривается, что сельхозпроизводители, как и раньше, будут оставлять в своем распоряжении налог на добавленную стоимость, но начисленный по ставке 11%. "Таким образом, - констатирует руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА, - аграриям будет возмещаться лишь налоговый кредит, оплаченный при закупке производственных ресурсов, в то время как льготы на собственную добавленную стоимость изымаются".

В ассоциации считают, что более низкая ставка НДС не даст возможности крестьянам получить большие доходы (чтобы компенсировать потерю налоговых льгот) с учетом того, что на этапе переработки и сбыта будут возникать дополнительные налоговые обязательства.

Другое возможное нововведение Налогового кодекса – это изменение механизма начисления фиксированного сельскохозяйственного налога для животноводческих и тепличных хозяйств. Предусматривается, что они будут платить фиксированный налог в размере 2% выручки от реализации.

В УКАБ считают, что хуже всего будет чувствовать себя мясное животноводство, ведь уже сейчас цены реализации свинины живым весом не превышают 11-13 грн./кг, а с нового года производители мяса могут потерять льготы по НДС (в том числе специальный режим дотаций через перерабатывающие предприятия) и получить дополнительный налог в размере 2% от выручки.

По мнению специалистов, возможная компенсация сельхозпроизводителям потерь через программы прямой бюджетной поддержки может иметь лишь ограниченный эффект. "Эту поддержку нужно будет "выбивать" каждый год в ходе бюджетного процесса, причем при увеличении ее размера могут возникнуть нарушения обязательств перед ВТО", - отмечает В.ЛАПА. Таким образом, считают эксперты, для многих хозяйств (особенно небольших) условия работы резко ухудшатся.