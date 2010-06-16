Запасы зерна в Крыму сократились на 46%

В Крыму по состоянию на 1 июня 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 150,8 тыс. тонн зерна, что на 46,3% меньше против 1 июня 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы уменьшились на 60,4% и составили 67,7 тыс. тонн, кукурузы - на 84,6% до 11,5 тыс. тонн, ячменя - увеличились в 3,1 раза до 57,0 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 62,7 тыс. тонн, в том числе 26,7 тыс. тонн пшеницы, 11,3 тыс. тонн ячменя, 11,3 тыс. т кукурузы. Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 88,1 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 79,7 тыс. тонн.

Кроме того, к началу мая запасы семян подсолнечника составили 1,3 тыс. тонн, что на 71,5% меньше, чем на 1 июня 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 мая 2010 г. в запасы зерна составили 189,0 тыс. тонн, или на 42,2% меньше против 1 мая 2009 г.