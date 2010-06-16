«Пузата хата» просит «Укрсоцбанк» о переговорах по кредиту

Руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» обращаются к руководству АКБ «Укрсоцбанк» с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита.

Об этом говорится в открытом обращении сети ресторанов «Пузата хата» к руководству «Укрсоцбанка», текст которого передан УНИАН.

Как отмечает в обращении, «руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» вынуждены открыто обратиться к руководству АКБ «Укрсоцбанк», входящего в Unicredit. Group, с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита. Нынешняя бескомпромиссная позиция банка делает неизбежным банкротство «Пузатой хаты». До сих пор многократные попытки руководства «Пузатой хаты» провести переговоры о реструктуризации долга не находили поддержки со стороны менеджмента «Укрсоцбанка».

Как отмечается в документе, «в 2007 году «Укрсоцбанк» выдал «Пузатой хате» 50-миллионный валютный кредит со ставкой 11%. Рентабельность компании на тот момент составляла характерные для отрасли быстрого питания 10%. Позднее, в 2008 году сумма кредитных средств была увеличена до 70 млн. долл. Также по инициативе банка была увеличена процентная ставка. Кредит был выдан на развитие сети ресторанов. Банк полностью контролировал целевое расходование средств. Компания исправно обслуживала займ и развивала свою деятельность, построив 22 новых ресторана».

Как отмечает «Пузата хата», «пока доллар стоил 5 грн., сумма ежемесячных выплат по кредиту составляла 4 млн. грн. После резкого обрушения курса гривни сумма выплат выросла до 7 млн. грн. в месяц. Кроме того, кризис привел к падению оборотов компании на 20%. На докризисные показатели компании удалось вернуться лишь осенью 2009 года. Следующий удар по устойчивости сети ресторанов нанесла эпидемия гриппа, последствия которого удалось преодолеть лишь через четыре месяца».

В то же время, сегодня работа «Пузатой хаты» выровнялась, оборот стабилизировался и вышел на докризисный уровень в гривневом исчислении, что дает повод для оптимизма.

«Пузата хата» отмечает, что обслуживала кредит в полном объеме до апреля 2010 года. Однако компания по указанным выше причинам потеряла рентабельность, накопленная задолженность перед поставщиками достигла критической массы и в начале апреля 2010 года ряд поставщиков «Пузатой хаты» подали иски о банкротстве сети ресторанов.

Компания отмечает, что «многократно обращалась к руководству «Укрсоцбанка» с просьбой пересмотреть график и условия обслуживания кредита. Но банк настаивал на неизменности условий кредитного соглашения…».

При этом в обращении отмечается, что «в это же время инвестиционные банкиры Unicredit Group неоднократно предлагали руководству «Пузатой хаты» продать контрольный пакет акций сети ресторанов».

«Для компании «Пузата хата» банкротство является крайне нежелательным. Компания не хочет банкротства и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с «Укрсоцбанком» и поставщиками продукции. Банкротство компании приведет к потере 5000 рабочих мест и к исчезновению сети ресторанов, в которых ежегодно питаются 14,5 миллионов посетителей», - отмечается в обращении руководства и трудового коллектива сети ресторанов «Пузата хата».

Авторы обращения просят руководство «Укрсоцбанка» «без предварительных условий сесть за стол переговоров и начать диалог о реструктуризации долга крупнейшей национальной украинской сети ресторанов быстрого питания».