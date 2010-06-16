МинАП прогнозирует урожай зерновых на уровне прошлогоднего

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам замминистра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ, отвечая на вопрос, как жаркая погода повлияет на урожай.

«Мы занимались прогнозированием, и вместе с Академией аграрных наук мы считаем, что уровень урожая будет таким же, как и в прошлом году, то есть 50-52 млн. тонн зерновых», - сказал он.

Напомним, в начале июня т.г. министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщал, что Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году на уровне 46-47 млн. тонн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).