Аграрии просят Азарова погасить долг по НДС до 25 июня

Аграрии обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой до 25 июня текущего года погасить просроченную задолженность по налогу на добавленную стоимость.

Об этом сказано в открытом обращении Украинской аграрной конфедерации, Аграрного союза Украины, Украинской зерновой ассоциации и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, аграрии требуют выделить средства для поддержки зернового рынка, в первую очередь, на залоговые закупки зерна нового урожая, а также для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по всем действующим программам на июль-сентябрь 2010 г.

В то же время, как сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО, сегодня практически нет финансовых смет для того, чтобы начать экспорт зерна. «Это приводит к тому, что экспортеры не заключают договора перевалки в портах Украины… Производители зерна в результате очень плохого экспорта, который может быть, если будет плохой сценарий, потеряют около 14 млрд. грн., и в июле-августе не будут иметь хороших цен», - сказал он.