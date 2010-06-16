Объективных причин для повышения цен на сахар нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам замминистра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

По его словам, сейчас отмечается повышение оптовых цен на сахар на 1,2%, по сравнению с прошлым годом, поскольку начался сезон ягод. В то же время, розничные цены остаются на прежнем уровне.

«Мы засеяли 483,5 тыс. га сахарной свеклы. Ожидаемый результат - 16 млн. тонн сахарной свеклы, из этого будет произведено 2,2 млн. тонн сахара белого. Потребление страны - 1,8 млн. тонн (сахара в год – УНИАН), то есть у нас 400 тыс. т будет излишнего сахара. Но на рынок это не очень будет влиять», - отметил он. По его словам, излишек сахара планируется экспортировать в Российскую Федерацию.

«Нет смысла никакого завозить сахар-сырец. На сегодня 660 тыс. тонн сахара в наличии. Баланс потребления страны – 150 тыс. тонн в месяц, т.е., у нас порядка 5 месяцев запаса сахара в стране есть», - добавил замминистра.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн.