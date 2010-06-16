В Крыму погибли 5,4% озимых

В аграрных предприятиях Автономной Республики Крым (кроме малых) в зимний и весенний периоды погибло 5,4% озимых на зерно и зеленый корм, посеянных осенью 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, гибель озимых зафиксирована на общей площади 23,3 тыс. га, в том числе, озимых на зерно - 13,1 тыс. га (3,3%).

Всего осенью 2009 г. было посеяно 431,4 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм.

Как сообщал УНИАН, к началу мая 2010 г. гибель озимых, посеянных на зерно и зеленый корм, была зафиксирована на площади 18 тыс. га (4,2% посевов), в том числе, озимых на зерно - 11,5 тыс. га (2,9%).