В Крыму производство молока сократилось

В Крыму в январе-мае т.г. хозяйства всех категорий произвели 128,7 тыс. тонн молока, или на 3,9% меньше, чем в январе-мае 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока уменьшились на 9,1% - до 14,0 тыс. тонн, в хозяйствах населения - на 3,2% - до 114,7 тыс. тонн. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 89,1% (январь-май 2009 г. - 88,5%).

За 5 месяцев 2010 г. в Крыму промышленное производство молока жидкого обработанного составило 3 521 тонн (93,1% к январю-маю 2009 г.), масла сливочного - 319 тонн (73,5%), жирных сыров - 421 тонну (87,3%). Кроме того, в январе-мае в Крыму производство свежего неферментированного и кисломолочного творога уменьшилось на 29,8% и составило 439 тонн, кисломолочных продуктов - на 40,8% - до 2 315 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-апреле 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 93,4 тыс. тонн молока, или на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2009 г.