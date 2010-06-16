В Винницкой области сократилось производство колбас

Предприятия Винницкой области в январе-мае т.г. сократили производство колбасы 25,3% или на 0,465 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2009 года, – до 1,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, сокращение производства колбасной продукции состоялось в связи с дефицитом сырья и оборотных средств у предприятий.

В частности, в мае, по сравнению с апрелем текущего года, производство колбасных изделий возросло на 32,03% или на 82 тонны, по сравнению с маем 2009 года, рост производства составил 27,55% или 73 тонны.

Как сообщал УНИАН, предприятия Винницкой области в 2009 году сократили производство колбасы - на 49,5%, по сравнению с 2008 годом.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятия „Тульчинмясо”, птицекомбинат "Бершадский", Казатинский птицекомбинат, „Ивано-Франковск-Винницямясо”. В целом в Винницкой области действует 12 мясоперерабатывающих предприятий.