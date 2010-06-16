В Кировоградской области вылов рыбы увеличился

В январе-мае 2010 года предприятиями и физическими лицами в Кировоградской области выловлено 211,7 тонны рыбы, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства Онуфриевского (72,4 тонн) и Новомиргородского (24,9 тонн) районов.

Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составил, соответственно, 34,2% и 11,8%.