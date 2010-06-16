На Волыни проверят подорожание хлеба

На Волыни контролирующие органы проверят целесообразность роста на 15% цены на хлеб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, такое распоряжение дал заместитель председателя облгосадминистрации Виталий КАРПЮК на рабочем совещании по вопросам ценовой ситуации на рынке хлеба в области.

Основанием для встречи с предпринимателями стало повышение цен предприятием ОАО "Хлеб" на сорта "Сечевой" и "Луцкий" на 15%. В.КАРПЮК отметил, что хлебопеки не должны так поступать: "У вас нет никаких оснований на такое решение. Таким образом вы лишь создаете ажиотаж среди населения".

Представители же хлебопекарских предприятий мотивируют повышение цены на хлеб ростом закупочной цены на муку.

На это В.КАРПЮК отметил, что зерна на складах Волыни хватает для того, чтобы обеспечить область достаточным количеством муки для выпекания хлеба. Кроме того, он приказал реализаторам хлеба наладить сотрудничество с работниками Владимир-Волынского и Ковельского хлебопредприятий. Ведь на этих пекарнях хлеб дешевле и качественный, а на прилавках супермаркетов областного центра его нет.

В.КАРПЮК дал указание представителям контролирующих органов помочь ОАО "Хлеб" сбалансировать ценовую политику на продукцию предприятия.