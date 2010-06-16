В Херсонской обл. реализация агропродукции на рынках выросла

В Херсонской области в январе-мае 2010 года в сравнении с данными за аналогичный период 2009 года продажа сельскохозяйственной продукции на рынках выросла на 24,8% при снижении цен на 3,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики вобласти в частности продукты животноводства подешевели на 4,7%, их продажа выросла на 28,9%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 14,6% при росте цен на 26,5%.

В целом за счет организованных рынков по продаже сельхозпродукции в указанный период текущего года в регионе формировалось 3,5% общего объема продажи потребительских товаров.