В Херсонской обл. производство сельхозпродукции выросло

В Херсонской области производство сельхозпродукции в январе-мае текущего года, в сравнении с показателями за аналогичный период 2009 г., выросло на 0,8%, а реализация - сократилась на 2,9%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, общее производство продукции сельского хозяйства за указанный период в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 13,1%, а в хозяйствах населения сократилось на 2,1%.

В частности, производство основных видов продукции животноводства в январе-мае в сравнении с данными за аналогичный период в 2009 году в целом увеличилось на 3,8%. Хозяйствами всех категорий реализовано на забой в живом весе на 2,3% меньше скота и птицы (29,6 тыс.т). Также на 4,5% сократилось производство молока - до 118,6 тыс.т. В то же время выпуск яиц увеличился на 18,1% - до 211,1 млн.шт.

Общий объем реализованной аграрными предприятиями собственный выработанной продукции за 5 месяцев текущего года (в фактически действующих ценах) в сравнении с январем-маем 2009 года уменьшился на 2,9%.

Часть продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 73,8%, животноводства – 26,2% (в январе-мае 2009 года, соответственно, 80,4% и 19,6%).