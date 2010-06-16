В Полтавской обл. производство агропродукции выросло

В январе-мае т.г. общий объем производства продукции сельского хозяйства в Полтавской области, по сравнению с январем-маем 2009 г., возросло на 0,7%, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях – на 6,8%, в хозяйствах населения – на 4,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

Сообщается, что в структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 46,6% (в январе-мае 2009 года - 47,83%), свиней - 47,7% (33,7%), птицы всех видов - 5,6% (18,4%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятиях возрос против января-мая 2009 г. на 2,8%, в т.ч. свиней - на 36,3%, крупного рогатого скота - сократился на 5,7%, птицы всех видов - на 45%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-мае 2010 г. составило 135,4% (в январе-мае 2009 г. - 135,6%). Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании, откорме уменьшились на 6,5%, свиней - на 3,3% и составляли соответственно 443 г и 349 г.

На 1 июня 2010 г. в аграрных предприятиях, занимавшихся животноводством, имелось в наличии кормов всех видов 99,1 тыс. т корм. ед, что на 14,2% меньше, чем на 1 июня 2009г, в расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 4,1 ц корм. ед (на 1 июня 2009 г. - по 5,0 ц корм. ед.).